У рокерши Арбениной сдали нервы прямо на сцене: Попыталась "шугануть" русских и пожалела

ВераВерная

Ну, от Кулаченко ничего другого и не ожидалось. Возомнила себя неприкасаемой, несла всякую чушь и ересь по поводу Крыма и СВО, а теперь хочет, чтоб на нелюбимой ею стране ей не препятствовали зарабатывать? А с какой радости? С чего она решила, что люди хотят её слушать? Отменяют концерты - правильно, неплохо бы и вообще её саму отменить.