Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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У рокерши Арбениной сдали нервы прямо на сцене: Попыталась "шугануть" русских и пожалела

У рокерши Арбениной сдали нервы прямо на сцене: Попыталась "шугануть" русских и пожалела

Складывается ощущение, что многие артисты, занявшие прозападную антипатриотическую позицию, до сих пор не поняли, какое отношение к ним преобладает в российском обществе.

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Комментарии
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Иван Агеев
А что она поёт? Фамилия вроде знакомая, а ни одной песни её не вспомню?
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2 час.
ВераВерная
Ну, от Кулаченко ничего другого и не ожидалось. Возомнила себя неприкасаемой, несла всякую чушь и ересь по поводу Крыма и СВО, а теперь хочет, чтоб на нелюбимой ею стране ей не препятствовали зарабатывать? А с какой радости? С чего она решила, что люди хотят её слушать? Отменяют концерты - правильно, неплохо бы и вообще её саму отменить.
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1 час.
Людмила Фирстова
Лада, себя любить надо! Онкология для меня очень знакомое состояние... Верьте в жизнь! Не всё потеряно, Бог при рождении зажёг лампадку и определил сколько жить, когда умереть...
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