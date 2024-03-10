В России с 1 апреля повысят несколько видов пенсий: как ее получить, какой будет прибавка Ирэн Орлонская1 апреля некоторые категории пенсий увеличатся в соответствии с запланированной индексацией, затрагивающей различные группы получателей социальных выплат.
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