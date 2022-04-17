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Неожиданная встреча с отцом ребёнка: Наталью Фриске выписали из роддома

Неожиданная встреча с отцом ребёнка: Наталью Фриске выписали из роддома

Не секрет, что на минувшей неделе Наталья Фриске родила долгожданную дочь, которую назвала Луной. Известно, что молодую маму 12 апреля выписали из роддома.

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