Неожиданная встреча с отцом ребёнка: Наталью Фриске выписали из роддома

Не секрет, что на минувшей неделе Наталья Фриске родила долгожданную дочь, которую назвала Луной. Известно, что молодую маму 12 апреля выписали из роддома.
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