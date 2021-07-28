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Довгалюк о серебре эстафеты: «Это был самый сложный заплыв в моей жизни. Я уже давно не плавал последний этап и волновался»

Российский пловец Михаил Довгалюк поделился эмоциями от серебряной медали в эстафете 4 по 200 м вольным стилем на Олимпиаде-2020.

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