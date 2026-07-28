Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что операция главы киевского режима Владимира Зеленского, названная «40 дней ада» для России, продемонстрировала крайне низкую результативность.
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