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Нардеп Дубинский: Операция Зеленского «40 дней ада» против РФ провалилась

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что операция главы киевского режима Владимира Зеленского, названная «40 дней ада» для России, продемонстрировала крайне низкую результативность.

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