В ВСУ начался хаос из-за успехов российской армии

Освобождение Торского в ДНР подтверждает сохранение темпов наступления ВС РФ. Как сообщает aif.ru, военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что противнику приходится в хаосе отступать на неподготовленные позиции.
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