ФАС сообщила о появлении авиабилетов на новогодние праздники по сниженным ценам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что после ее рекомендаций авиакомпаниям относительно стоимости перелетов на период новогодних праздников в продажу поступили билеты по сниженным ценам.
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