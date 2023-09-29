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Президент внес в ГД законопроект о денонсации конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

Президент внес в ГД законопроект о денонсации конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. В заявлении указывалось, что «государства НАТО и Евросоюза последовательно превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура».

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