Заноза

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Голос Мордора: Геннадий Андреевич нашёл виновных в развале СССР

Голос Мордора: Геннадий Андреевич нашёл виновных в развале СССР

Всегда внимательно слежу за тем, что Геннадий Андреевич Зюганов говорит по поводу распада СССР. Надеюсь, что когда-нибудь эти его высказывания станут достоянием психиатрической науки, потому что они на самом деле фееричны Источник фото: minsknews.

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