Голос Мордора: Геннадий Андреевич нашёл виновных в развале СССР

Всегда внимательно слежу за тем, что Геннадий Андреевич Зюганов говорит по поводу распада СССР. Надеюсь, что когда-нибудь эти его высказывания станут достоянием психиатрической науки, потому что они на самом деле фееричны Источник фото: minsknews.