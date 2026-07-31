Xiaomi решила использовать дешёвые гибридные системы, от которых давно отказались в Li Auto из-за серьезных проблем

Поставщиком выступает Harbin DonganКомпания Harbin Dongan Auto Engine, дочернее предприятие государственной компании Changan, ранее она поставляла гибридные двигатели для внедорожника Leapmotor C11 и первого внедорожника Li Auto, Li One.
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