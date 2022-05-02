Ронни О’Салливан обыгрывает Джадда Трампа по итогам второй сессии финала Чемпионата Мира 2022 по снукеру со счетом 12-5, сообщает World Snooker Ронни О’Салливан и Джадд Трамп (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Ронни О’Салливану требуется всего шесть фреймов для завоевания исторического седьмого титула Чемпиона Мира после того, как он опередил Джадда Трампа со счетом 12-5 по итогам второй сессии финала.