В Архангельске стартовал федеральный форум «Дни ритейла в Беломорье»

Участники обсудили возможности и вызовы традиционного ритейла и электронной коммерции.В трёхдневной программе форума «Дни ритейла в Беломорье» множество мероприятий по различным темам — от рынка лома и металла до туризма и аутентичной кухни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии