Веселуха

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Разговаривают две мамы второклассников: — Ты своему сыну математику сделала? — Да. — Дай списать

Разговаривают две мамы второклассников: — Ты своему сыну математику сделала? — Да. — Дай списать

А песенка бременских музыкантов "Мы к вам приехали на час, а ну скорей любите нас! " — она точно о музыкантах? В качестве эксперимента заселяют два острова: на одном оставляют 25 женщин и одного мужчину, а на другом - 25 мужиков и одну женщину.

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