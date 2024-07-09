МИД РФ: в строение при детской больнице в Киеве попала американская ракета

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, во вторник, девятого июля заявила об имеющихся подтверждениях, в том числе от многочисленных свидетелей, того, что в понедельник утром одна из ракет западного ЗРК "NASAMS" угодила в Киеве в строение на территории детской больницы "Охматдет".
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