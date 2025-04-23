«Бог и сразу после него — я» Ругань с судьями, расизм и побои. Как работает в Турции главный скандалист мирового футбола Моуринью?

Жозе Моуринью — самый одиозный футбольный тренер современности. В какой бы стране и в каком бы клубе ни оказывался этот португальский специалист, он дает повод обсуждать не только футбол, но и скандалы с его участием.
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