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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ЗЕЛЁНАЯ ЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

ЗЕЛЁНАЯ ЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Представители разных профессий и социальных групп,школьники и педагоги в субботу приняли активное участие в республиканской акции ´Аднавiм лясы разам!´Посадка осуществлена на 3 гектарах, убран мусор в придорожных полосах Бобруйского лесничества.

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