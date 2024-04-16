ЗЕЛЁНАЯ ЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Представители разных профессий и социальных групп,школьники и педагоги в субботу приняли активное участие в республиканской акции ´Аднавiм лясы разам!´Посадка осуществлена на 3 гектарах, убран мусор в придорожных полосах Бобруйского лесничества.
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