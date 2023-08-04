Blink. Лагрейд, Фийон-Майе, Тарьей Бо, Кристиансен, Ульсбю-Ройселанн, Брезаз-Буше выступят в состязаниях на скорострельность

Blink-2023 Саннес, Норвегия Скорострельность Начало – 16:55 по московскому времени. Участники Женщины Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) Ханна Кебингер (Германия) Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) Лу Жанмонно (Франция) Каролине Кноттен (Норвегия) Софи Шово (Франция) Ванесса Фойгт (Германия) Франциска Пройс (Германия) Янина Хеттих-Вальц (Германия) Хло Шевалье (Франция) Жюстин Брезаз-Буше (Франция) Анна Вайдель (Германия) Каролин Коломбо (Франция) Полный старт-лист – здесь.
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