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О загрязнении водоёмов предупредят мидии

О загрязнении водоёмов предупредят мидии

Вторник, 3 декабря. «Крым 24».О загрязнении водоёмов предупредят мидии. Инновационную систему мониторинга качества воды рек и озёр разработали учёные СевГУ совместно с Институтом природных технических систем.

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