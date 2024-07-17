Мэр Москвы рассказал о промышленных разработках

Личный блог Сергея Собянина В Москве производят станки и конвейеры, различные приборы, промышленных роботов, лифты и технологическое оборудование, которое применяется как в сельском хозяйстве, так и в космической сфере.
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