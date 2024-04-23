Дачный сезон в Братске: 13 автобусных маршрутов запустят 28 апреля

С начала последних дней апреля, а именно с 28 числа, жители Братска получат доступ к услугам автобусов, курсирующих по 13 специально организованным маршрутам, которые предназначены для сезонного использования.
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