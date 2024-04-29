«Коррозия металла» уходит со сцены

После назначенных штрафов денег на турне не осталось.фото: vk.com/korrozia_metalla--> Лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий объявил, что группа приостанавливает свою деятельность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии