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Корейский режиссер стал триумфатором кинофестиваля в Каннах

Корейский режиссер стал триумфатором кинофестиваля в Каннах

Во Франции завершилась церемония закрытия Каннского кинофестиваля, главные награды которого по решению жюри под руководством актера Венсана Линдона достались корейскому режиссеру Чхану Вук Паку, снявшему «Олдбоя» и «Сочувствие господину Месть».

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