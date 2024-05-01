Google представила опцию Audio Emoji в приложении Google Phone для Android.

Новое функциональное расширение для мобильного приложения Google Phone - это Audio Emoji! Теперь пользователи могут выбрать один из шести звуковых эмодзи во время звонка, который услышат оба участника разговора.
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