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Google представила опцию Audio Emoji в приложении Google Phone для Android.

Google представила опцию Audio Emoji в приложении Google Phone для Android.

Новое функциональное расширение для мобильного приложения Google Phone - это Audio Emoji! Теперь пользователи могут выбрать один из шести звуковых эмодзи во время звонка, который услышат оба участника разговора.

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