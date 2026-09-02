Звезда «Ранеток» Аня Руднева родила сына

Любимица миллионов Аня Руднева поделилась в соцсетях радостной новостью: певица стала мамой в третий раз!Любимица миллионов Аня Руднева поделилась в соцсетях радостной новостью: певица стала мамой в третий раз! Анна РудневаСегодня 36-летняя Аня «Ранетка» родила сына, которого назвала Артемом.
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