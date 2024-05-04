Военные прошли парадом во дворе жилого дома под Новосибирском

Накануне 79-летия Победы в Великой Отечественной войне офицеры и курсанты Новосибирского военного Ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской Федерации присоединились к всероссийской патриотической акции «Эстафета Победы».
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