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Царьград

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«Отдай тысячу евро!»: финские больницы отбирают уже выплаченную зарплату у медиков

«Отдай тысячу евро!»: финские больницы отбирают уже выплаченную зарплату у медиков

Объединение университетских больниц Хельсинки решило сэкономить на своих же сотрудниках. 270 медиков получили уведомления о пересмотре зарплат — кому-то добавят, но большинству урежут, а некоторых ещё и обяжут вернуть уже полученные деньги.

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