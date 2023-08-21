На днях писал короткую заметку про реакцию некоторых англосаксонских СМИ на ночные "подарки", которые Россия на регулярной основе отправляет сами знаете кому.
"Американские пилоты массово исчезают". Россия эффектно отомстила США
Комментарии
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игорь петренко
присылайте ещё,ракет на всех хватит!!!🤣
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3 час.
Юлия Белова
Обожаю авиацию, самой немного выпало поуправлять небольшим самолетиком. И я так скажу: мужчины летают лучше женщин. Это самые лучшие пилоты. Исключения, конечно, бывают, но в целом, это так! А военные летчики - однозначно должны быть мужчины. Женщинам против них не потянуть
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2 час.
карюкалов вячеслав
Браво.
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2 час.
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