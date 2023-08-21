"Американские пилоты массово исчезают". Россия эффектно отомстила США

Юлия Белова

Обожаю авиацию, самой немного выпало поуправлять небольшим самолетиком. И я так скажу: мужчины летают лучше женщин. Это самые лучшие пилоты. Исключения, конечно, бывают, но в целом, это так! А военные летчики - однозначно должны быть мужчины. Женщинам против них не потянуть