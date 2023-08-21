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"Американские пилоты массово исчезают". Россия эффектно отомстила США

"Американские пилоты массово исчезают". Россия эффектно отомстила США

На днях писал короткую заметку про реакцию некоторых англосаксонских СМИ на ночные "подарки", которые Россия на регулярной основе отправляет сами знаете кому.

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Комментарии
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игорь петренко
присылайте ещё,ракет на всех хватит!!!🤣
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3 час.
Юлия Белова
Обожаю авиацию, самой немного выпало поуправлять небольшим самолетиком. И я так скажу: мужчины летают лучше женщин. Это самые лучшие пилоты. Исключения, конечно, бывают, но в целом, это так! А военные летчики - однозначно должны быть мужчины. Женщинам против них не потянуть
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2 час.
карюкалов вячеслав
Браво.
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2 час.

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