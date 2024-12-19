Ученые раскрыли, как биоритмы влияют на рост опухолей мозга

Вводить препараты лучше в определенное время Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что циркадные ритмы — биологические часы организма — влияют на развитие глиобластомы, одной из самых агрессивных опухолей мозга.
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