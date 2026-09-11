Швейцария: пять человек погибли и еще 40 получили ранения после того, как голландский туристический автобус перевернулся на дороге между Сушем и Цернесом в кантоне Граубюнден в вечерние часы 10 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым