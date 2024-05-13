Маск дал прогноз по дате четвертого испытательного полета Starship

Прототипы верхней ступени Starship и ускоритель Super Heavy / © SpaceX Отвечая на вопрос астрофотографа Джона Крауса о следующем испытательном полете Starship и новых целях или изменениях в плане запуска, Илон Маск отметил, что старт состоится через три-пять недель.