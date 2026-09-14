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"СберИндекс" запустил хакатон по анализу территорий и локальной экономики

"СберИндекс" запустил хакатон по анализу территорий и локальной экономики

«СберИндекс» 14 сентября запустил онлайн-конкурс по анализу данных, машинному обучению и экономике. Общий призовой фонд конкурса составил 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

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