Главреда одесского «Таймера» Юрия Ткачева освободили из СИЗО под залог

Журналист намерен доказывать свою невиновность в хранении боеприпасов, в чем его обвиняет СБУ Журналист Юрий Ткачев, главный редактор одесского «Таймера», вышел из СИЗО, где находился более двух месяцев по обвинению СБУ в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.