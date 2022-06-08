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Главреда одесского «Таймера» Юрия Ткачева освободили из СИЗО под залог

Главреда одесского «Таймера» Юрия Ткачева освободили из СИЗО под залог

Журналист намерен доказывать свою невиновность в хранении боеприпасов, в чем его обвиняет СБУ Журналист Юрий Ткачев, главный редактор одесского «Таймера», вышел из СИЗО, где находился более двух месяцев по обвинению СБУ в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

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