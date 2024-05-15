Важная помощь бойцам, наступающим у Работино и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Воины благодарят наших читателей за 20 раций TYT; за дизельный генератор и гайковерт компанию «Ротор-М», за ремонтный, строительный, автоинструмент, домкраты, паяльную станцию, сварочный аппарат и комплектующие Артура и его семью, за поражающий элемент​ Технофронт «Русской Весны».