Возвращается в виде финансовой катастрофы- ждать ли волны девальвации в октябре как в 90-х Евгения КомароваАнализ текущей ситуации с рублем демонстрирует, что его девальвация вызывает множество вопросов и сомнений.
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