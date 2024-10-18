Трамп заявил, что Зеленский не должен был допустить конфликта с Россией

Трамп повторил тезис о том, что Зеленский — «лучший продавец», которого он встречал. Экс-президент США заявил, что сочувствует украинцам, но считает, что Киев не должен был допустить начала боевых действий Президент Украины Владимир Зеленский не должен был допустить начала боевых действий, заявил экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп в интервью п .