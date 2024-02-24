Денежные средства от вырубки деревьев будут поступать в бюджет Смоленска

Ранее они поступали в «Зеленстрой» для компенсационных высадок Администрация города Смоленска выпустила постановление, в соответствии с которым городской бюджет будет пополняться за счет вырубки деревьев.
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