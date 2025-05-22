«Покайтесь»: Володин высказался о предложении КПРФ переименовать Волгоград

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал представителей КПРФ покаяться, если они изменили свое отношение к личности лидера СССР Иосифа Сталина, в ответ на предложение коммунистов переименовать Волгоград в Сталинград.
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