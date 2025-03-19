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Петербургский дневник

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Мошенники просят россиян перевести деньги якобы победителям лотерей за часть выигрыша

Мошенники просят россиян перевести деньги якобы победителям лотерей за часть выигрыша

Подобным способом аферисты выводят украденные денежные средства на свои счета Мошенники стали предлагать россиянам за вознаграждение или процент от выигрыша переводить денежные средства якобы победителям лотереи, однако фактически они таким способом выводят украденные деньги на свои счета, сообщили в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде, с которыми ознакомилось РИА Новости.

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