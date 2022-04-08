Роспотребнадзор предупредил об опасности сальмонеллы в продукции Kinder

В России возможен оборот пищевой продукции Kinder с бактериями Salmonella Typhimurium, вызывающими сальмонеллез, сообщила в пятницу, 8 апреля, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).