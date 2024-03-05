Шри-Ланка не будет продлевать бесплатные визы для россиян. Как напоминает Коммерсант, бесплатный визовый режим для граждан России действовал в пилотном режиме с ноября прошлого года, его действие прекратится 31 марта.
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