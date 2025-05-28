Фильм архангельского режиссёра вошёл в шорт-лист конкурса «Чехов о человеке»

Всего в список лучших работ попали 10 из 600 конкурсных фильмов.Фильм «Чаятели» режиссёра из Архангельска Анастасии Ломакиной вошёл в шорт-лист короткометражного кино конкурса «Чехов о человеке» (или «Че о Че»).