На Украине заявили о снижении транзита газа в Евросоюз

В октябре транзит голубого топлива в Евросоюз через Украину упал на 19%, до 2,6 млрд кубометров. По сравнению с показателями сентября это меньше на 623 млн кубометров, сообщила в субботу, 6 ноября, пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».