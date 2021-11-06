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На Украине заявили о снижении транзита газа в Евросоюз

На Украине заявили о снижении транзита газа в Евросоюз

В октябре транзит голубого топлива в Евросоюз через Украину упал на 19%, до 2,6 млрд кубометров. По сравнению с показателями сентября это меньше на 623 млн кубометров, сообщила в субботу, 6 ноября, пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

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