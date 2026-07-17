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Царьград

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Зима: ВСУ дронами атакуют машины с ранеными бойцами ВС России

Зима: ВСУ дронами атакуют машины с ранеными бойцами ВС России

Украинские боевики целенаправленно атакуют машины с ранеными русскими бойцамиСанинструктор группы эвакуации бригады морской пехоты с позывным Зима рассказал, что украинские боевики целенаправленно атакуют машины, которые вывозят раненых с передовой.

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