"Пульс Планеты"

47 445 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • степан дунов
    До какого идиотизма дошло западное сообщество. Ну есть от природы отклонения это не значит восхвалять и превозносить ...Крупный американс...
  • Владимир Барышев
    Не предсказаниям верить надо а делом заниматься вытаскивая Россию из пропасти в которую ее затащила ЕР и гарант со св...Предсказание отро...
  • Владимир Соловьев
    Не более, чем демонстрация себя перед США: США знали много секретов о Меркель через прослушку и своих шпионов среди н...Меркель мечтает в...

Группа поддержки «кубинского майдана» с позором вернулась в США

Группа поддержки «кубинского майдана» с позором вернулась в США

Четыре катера, в пятницу вечером вышедшие из Майами (штат Флорида) к берегам Кубы, вернулись к американскому побережью.

Вернуться к статье
42
Обсудить
Василий Целовальников
США, лезут на Кубу только с той целью, чтобы не допустить присутствия там, Российских представителей (или военных)!!!
sagdeev50 сагдеев
Вообще то мы сами ушли с Кубы. Так сказать что бы не злить заклятых друзей. Сейчас бы с радостью вернулись . Но ! Фиделя нет . А то ,что какие то маргиналы решили прокатиться до водной границы Кубы флаг им в руки.
Василий Целовальников
От военной базы на Кубе, отказались великие "перестройщики" (читай ПРЕДАТЕЛИ СССР), как и от баз во Вьетнаме и Китае! Показалась большой арендная плата, а о безопасности страны на дальних рубежах, им думать не хотелось, да и их учителя из США, им не рекомендовали думать, а только исполнять указания америкосов!!!
Сергей Кожемяко
Это вообще ни разу не вмешательство во внутренние дела суверенного государства...

Картина дня

наверх
,,