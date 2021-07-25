Группа поддержки «кубинского майдана» с позором вернулась в США

"Пульс Планеты"ПолитикаГруппа поддержки «кубинского майдана» с позором вернулась в США Четыре катера, в пятницу вечером вышедшие из Майами (штат Флорида) к берегам Кубы, вернулись к американскому побережью.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВасилий ЦеловальниковСША, лезут на Кубу только с той целью, чтобы не допустить присутствия там, Российских представителей (или военных)!!!sagdeev50 сагдеевВообще то мы сами ушли с Кубы. Так сказать что бы не злить заклятых друзей. Сейчас бы с радостью вернулись . Но ! Фиделя нет . А то ,что какие то маргиналы решили прокатиться до водной границы Кубы флаг им в руки.Василий ЦеловальниковОт военной базы на Кубе, отказались великие "перестройщики" (читай ПРЕДАТЕЛИ СССР), как и от баз во Вьетнаме и Китае! Показалась большой арендная плата, а о безопасности страны на дальних рубежах, им думать не хотелось, да и их учителя из США, им не рекомендовали думать, а только исполнять указания америкосов!!!Сергей КожемякоЭто вообще ни разу не вмешательство во внутренние дела суверенного государства...Комментировать
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