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Клуб "Женские секреты"

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Оригинальный салат «Юлия». Яркое блюдо на праздничный стол из банальной свеклы

Салат из свеклы — это одно из традиционных блюд русской и восточноевропейской кухни. Свекла, как основной ингредиент, обладает не только ярким цветом и сладким вкусом, но и множеством полезных свойств, которые делают её незаменимой в рационе.

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