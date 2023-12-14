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Ростех

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Ростех создает российскую цифровую платформу для промышленного проектирования

Ростех создает российскую цифровую платформу для промышленного проектирования

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех создает цифровую промышленную платформу проектирования. Продукт на базе российского программного обеспечения будет охватывать весь процесс создания продукции – от определения облика перспективного изделия до запуска в производство.

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