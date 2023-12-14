Ростех создает российскую цифровую платформу для промышленного проектирования

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех создает цифровую промышленную платформу проектирования. Продукт на базе российского программного обеспечения будет охватывать весь процесс создания продукции – от определения облика перспективного изделия до запуска в производство.
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