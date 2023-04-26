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Пейте кофе с корицей и не ешьте картошку: 5 привычек, которые помогут похудеть к лету

Пейте кофе с корицей и не ешьте картошку: 5 привычек, которые помогут похудеть к лету

Пейте кофе с корицей и не ешьте картошку: 5 привычек, которые помогут похудеть к летуПить кофе с корицейИзбыток сахара в рационе не только ведет к целому ряду проблем со здоровьем, но и зачастую становится главным виновником набора лишнего веса.

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