Армия России нанесла 18 групповых ударов, поразив 27 морских судов, десятки предприятий ВПК и объектов ВСУ

По данным Минобороны в результате ударов с 18 по 24 июля оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными БПЛА поражены: Объекты инфраструктуры портов «Одесса», «Черноморск», «Южный», «Измаил» и «Николаев», используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.