YouTube перестал занимать первые строчки в поисковиках

Поисковики сократили показ контента с YouTube — теперь при запросах пользователей в первую очередь предлагаются отечественные платформы, такие как Rutube, «VK Видео» и российские онлайн-кинотеатры, узнали «Известия».
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