Кулинария>Профитроли!

Заварные печеньки- профитроли Молоко-125 мл Вода-125 мл Сахар -1 ч/л Соль-щепотка Сливочное масло-100 г Мука-180 г Яйца категории С1-5 шт (250 г) Выпекағм при 200 градусах 30-35 минут Крем: Творожный сыр-300 г Сливки-300 г Сахарная пудра-150 г Профитроли Мука-180 г Вода -125 мл Молоко-125 мл Сахар -1 ч/л Соль -щепотка Сливочное масло-100 г Яйцо-5 шт (250 г) Выпекаем при 220 градусах 25-30 минут Крем: Сливки-400 мл Сахарная пудра-100 г.